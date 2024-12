Il percorso fino a questo momento



La posizione della dirigenza

Non è neanche finito il 2024 e siamo già qui a pensare a cosa sarà nell'estate del 2025. Tranquilli, e ci rivolgiamo ai più "facinorosi":, ma non per questo non verrà messo in discussione il lavoro fatto finora. Quantomeno come bilancio.Già, il bilancio. Cos'ha fatto, fino ad adesso, la? Da un lato c'è un ottimo percorso in Champions League, con la qualificazione al prossimo turno praticamente in ghiaccio. Dall'altro c'è una Coppa Italia pronta a partire. E in mezzo c'è un campionato assolutamente insoddisfacente, con 10 pareggi in 16 partite, nessuna sconfitta e però solo 6 vittorie. Un mezzo dramma.La Juventus ha cambiato tanto e sa benissimo come, in questa rivoluzione, il tempo possa giocare un ruolo fondamentale. Per questo non si cruccia, non si danna, non si condanna, soprattutto., nel frattempo tocca navigare a vista, con i rientri che daranno una mano e la testa necessariamente da tirare fuori nei momenti difficili.La domanda delle domande, però, resta:Per le casse della Juve sarebbe un colpo durissimo. Per ora non ci pensa nessuno: è troppo presto. Di sicuro, però, sarebbe rimesso tutto in discussione. Ancora.