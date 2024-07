Juve, le prime ore di Thiago Motta alla Continassa

Alle 19.40 circa l'atterraggio all'aeroporto di Milano Malpensa, in leggero ritardo. Intorno alle 21.15 l'arrivo alla Continassa. Per Thiago Motta è ufficialmente iniziata l'avventura alla Juventus , che quest'oggi vivrà nuove importanti tappe con le visite di rito al JMedical a cui il tecnico si sottoporrà insieme ai componenti del suo staff, tutti fedelissimi collaboratori che lo hanno accompagnato fin dagli inizi della sua carriera.Ma come sono andate le prime ore dell'italo-brasiliano nel mondo bianconero? Il primo ad accogliere Thiago Motta nel quartier generale della Juve, a pochi passi dall'Allianz Stadium, è stato Giuseppe, "braccio destro" di Cristianoche a sua volta rappresenta una new entry nell'organigramma societario. A seguire, per l'allenatore, una cena con alcuni dirigenti, in un clima disteso caratterizzato da tanti sorrisi in grado di lasciar intendere le grandi motivazioni che animano i vertici del club.Thiago Motta, che nel mettere piede alla Continassa è apparso molto felice ed emozionato, ha dimostrato tanta voglia di iniziare a conoscere bene tutto ciò che è il mondo Juventus e soprattutto di lavorare, in sostanza di fare tutto il necessario per riportare la Vecchia Signora dove merita il prima possibile. In questo senso proseguono anche le manovre sul mercato , finalizzate a consegnare al tecnico una squadra davvero a sua immagine e somiglianza.





