Juventus, le 5 notizie di oggi domenica 5 gennaio 2025

Giornata rovente sul fronte mercato per la Juventus , ma non solo.È stata una giornata intensa per la Juventus, divisa tra aggiornamenti dall’infermeria e le ultime novità di mercato. Sul fronte medico, arrivano notizie incoraggianti sulle condizioni di Conceição, che potrebbe tornare disponibile a breve. Tuttavia, c’è preoccupazione per un nuovo stop di Milik, che complica ulteriormente le rotazioni in attacco. Sul mercato, si fa sempre più concreta l’ipotesi di uno scambio clamoroso con il PSG, anche se i dettagli sono ancora da definire. In attacco, resta viva la pista che porta a Zirkzee, mentre per la difesa emerge un nuovo nome che potrebbe diventare un’opzione interessante per rinforzare il reparto.