I numeri di Kolo Muani

I numeri di Vlahovic

L'indiscrezione è tale che, qualora trovasse riscontri concreti, sarebbe destinata a scuotere completamente il mercato. L'edizione odierna di Tuttosport parla della suggestione di un possibile "scambio" tra, attaccante nel mirino da tempo e ora in procinto di lasciare ildove sta trovando poco spazio.Francese classe 1998, in questa prima parte di stagione Kolo Muani ha collezionato 14 presenze (10 in Ligue 1 e 4 in Champions League) per un totale di appena 453 minuti, con due goal e un assist. Era andato meglio lo scorso anno quando, dopo quattro uscite con l'Eintracht Francoforte a fine estate, si era appunto trasferito nel club di Nasser Al-Khelaifi chiudendo con 44 presenze in tutte le competizioni (per 2.235 minuti complessivi), 12 reti e 6 passaggi decisivi. Da sottolineare nell'analisi del suo rendimento anche un'ottima continuità dal punto di vista fisico: nel 2023-24, infatti, ha saltato una sola partita, nemmeno per infortunio ma per un virus.Continuità che, nonostante tutto, sta garantendo anche Vlahovic in questi mesi alla Juventus, dove però il suo futuro è in bilico, con le trattative per il rinnovo di contratto sempre in stand by: per lui, in questa stagione, 23 presenze per un totale di 1.873 minuti, con 12 goal e due assist. Il serbo classe 2000, sempre titolare, non è stato impiegato da Thiago Motta solo nelle due settimane a cavallo tra metà novembre e inizio dicembre, saltando tre gare per via di un infortunio muscolare patito in Nazionale. Sempre discusso, spesso criticato, Vlahovic non sembra dell'idea di andare incontro alla Juventus sulle richieste legate all'ingaggio, che il club vorrebbe spalmare sugli anni dell'eventuale rinnovo del contratto in scadenza nel 2026. Resta da capire se salutare (anche) il numero 9 a gennaio sia davvero una buona idea. Con o senza Kolo Muani in cambio.





