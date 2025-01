Juventus su Kolo Muani: possibile scambio con Vlahovic?

Lasi muove in difesa ed in attacco per cambiare nuovamente pelle "grazie" al mercato. Oltre ai colpi in difesa, Cristiano Giuntoli lavora anche per l'attaccante da aggiungere alla rosa. In cima alla lista rimane Joshuacon cui sono stati avviati dei contatti e nei prossimi giorni la Juve farà nuovi tentativi. L'olandese non è però l'unico obiettivo.La Juve tiene d’occhio anche altri scontenti tipo il nazionale franceseche è in procinto di lasciare il Psg a gennaio. Sull’ex Eintracht Francoforte, riferisce Tuttosport, c’è una folta concorrenza. Dal Tottenham al Lipsia passando per Monaco, Galatasaray e Milan: in parecchi stanno provando a sondare il terreno per il classe 1998.C'è poi una suggestiva idea di mercato di cui parla il quotidiano, ovvero quella di inserire nell'operazione"Occhio alla carta Vlahovic. Non è un mistero, infatti, che in casa Paris ci siano estimatori del serbo. Tanto che due estati fa c’erano stati diversi abboccamenti col suo agente Darko Ristic. Insomma, il possibile ritorno di fiamma non è da escludere. Così come l’ipotesi di uno scambio di prestiti".