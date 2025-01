Zirkzee alla Juventus: gli aggiornamenti

La richiesta del Manchester United per Zirkzee



Nuovo tentativo per Zirkzee

Lae il suo Football Director, Cristianoormai non si "nascondono" più neanche per l'attaccante. Se fino a pochi giorni fa, il messaggio all'esterno era di volersi concentrare sul mercato in entrata per la difesa, adesso è cambiata anche la comunicazione per quanto riguarda le mosse in attacco. Non si parla più di aspettare Arek Milik, il cui rientro si complica ulteriormente ma anzi, Giuntoli ha "ammesso" di stare alla finestra.D'altronde, la strategia del club bianconero era chiara da tempo. Due difensori per sostituire gli infortunati ed un attaccante, soprattutto se Milik non avesse dato garanzie. Ecco perché la Juventus vuole accelerare anche per rinforzare il reparto offensivo, nei radar bianconeri già in estate. Prima però non c'erano le condizioni, adesso forse sì.Cosa è cambiato e perché la Juve proverà concretamente ad ingaggiare Zirkzee a gennaio?che fino a poche settimane fa, pur tra tante difficoltà, stava ancora valutando l'olandese. Adesso invece la bocciatura di Ruben Amorim, nuovo tecnico dei Red Devils, è conclamata. E allora da Manchester è arrivato il via libero, inteso come apertura a parlare del trasferimento. Il club inglese ha aperto alla cessione di Zirkzee.I primi dialoghi hanno evidenziatobianconeri propongono un prestito con diritto di riscatto, dall'altra parte si chiede invece l'obbligo. Insomma, c'è da trattare ma il canale è aperto. Come riporta la Gazzetta dello Sport, previsti ulteriori contatti nei prossimi giorni con l'obiettivo di ridurre le distanze. Giuntoli ad inizio della prossima settimana è pronto a fare un nuovo tentativo più concreto. Non è una trattativa semplice ma la strada è chiara.