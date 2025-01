Le parole di Giuntoli sull'attacco della Juventus

"apre" al mercato degli attaccanti. Sembrano molto chiare le parole del dt della, che ai microfoni di Mediaset, in attesa della semifinale di Supercoppa Italiana contro il Milan , si è sbilanciato per la prima volta anche su un fronte che finora era stato considerato secondario, considerando l'assoluta necessità di intervenire per rinforzare la difesa: "Si deve stare alla finestra visto l'infortunio di", ha dichiarato Giuntoli, incalzato sulla situazione diche ormai è sempre più vicino a salutare il Manchester United "Con loro non abbiamo mai parlato. Hanno delle situazioni da risolvere, non so cosa possa succedere", ha poi aggiunto, con una frenata che però non cancella il fatto che, questa sera, il dirigente si sia sbilanciato sull'intenzione della Juventus di stare all'erta anche per non farsi sfuggire possibili occasioni per l'attacco. Da non sottovalutare nemmeno un altro aspetto: Milik, ora, è considerato "un infortunato", non si parla più di un suo imminente rientro in gruppo. La situazione, quindi, sembra assolutamente aperta a ogni sviluppo.





