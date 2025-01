Supercoppa Italiana, Juventus-Milan LIVE: la cronaca del match

Di Gregorio

Savona

Gatti

Kalulu

McKennie

Locatelli

Thuram

Yildiz

Koopmeiners

Mbangula

Vlahovic

Maignan

Emerson Royal

Tomori

Thiaw

Theo Hernandez

Fofana

Bennacer

Pulisic

Reijnders

Jimenez

Morata

Laè pronta a correre alla ricerca del primo trofeo della stagione (e dell'era Thiago Motta). In Arabia Saudita, a Riad, è tempo di, e alle 20.00 di oggi i bianconeri scendono in campo per la semifinale contro ildel neo tecnico Sergio Conceicao: la vincente della sfida odierna affronterà lunedì l'Inter, che ieri ha battuto 2-0 l'Atalanta. Una grande occasione, per la Vecchia Signora, per iniziare al meglio il 2025 e dare una svolta alla propria annata, dopo un periodo non semplicissimo contraddistinto da una lunga striscia di pareggi che hanno aumentato la distanza dai primi posti in classifica.La buona notizia è che Thiago Motta può finalmente contare su una rosa ampia, con diverse opzioni anche per l'attacco, grazie al recupero di tutti gli infortunati (eccetto, ovviamente, i lungodegenti Gleison Bremer, Juan Cabal e Arek Milik). Con quasi tutte le proprie forze a disposizione, quindi, la Juventus proverà ad approfittare della situazione di un Milan in profondo cambiamento per andare a caccia di una vittoria che varrebbe la finale di Supercoppa Italiana.