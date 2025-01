Le parole dia Mediaset:YILDIZ - Risparmia energie? Così sembra. Frustrati per i tanti infortuni avuti e qualche punto può ,mancare, ma cominciamo a vedere un po' di luce. Yildiz in panchina? Magari vorrà gestire le forze il mister, credo sia una scelta più tattica che tecnica.DIFENSORE - Si è urgente. COnosciamo il mercato di gennaio, è complicato. Le carte le scopriremo più avanti, stiamo ad aspettarew la situazione giusta.TOMORI - Un calciatore interessante, ce ne sono altri. Stiamo monitorando qualche soluzione, dipende anche dagli altri, dobbiamo aspettare le esigenze degli altri, ci vuole un pochino di pazienza.ZIRKZEE - Con il Manchester non abbiamo mai parlato. Hanno delle situazioni da risolvere, non so cosa possa succedere. La Juve deve stare alla finestra visto l'infortunio di Milik e ovviamente i difensore, ma al momento non c'è niente.