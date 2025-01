Contatto Juventus-Zirkzee



Zirkzee alla Juventus, la posizione dello United

L'avventura di Joshua Zirkzee al Manchester United si è rivelata sin qui un autentico flop, culminato con la clamorosa sostituzione contro il Newcastle avvenuta dopo appena 32 minuti di gioco. Un feeling quello tra l'attaccante olandese e i Red Devils che non è letteralmente mai sbocciato e, a questo punto, viene da pensare che l'avventura possa già essere ai titoli di coda. E sullo sfondo, in agguato, ci sarebbe proprio la Juventus.Secondo quanto riferito da Sportitalia, ci sarebbe stato un contatto nelle ultime ore tra la Juventus e l'agente del calciatore Kia Joorabchian per capire i margini di una possibile operazione già nel mercato di gennaio. Si rimane in attesa, però, di capire che cosa vorrà fare lo United dell'attaccante classe 2001, pagato 42 milioni solamente pochi mesi fa.Per il Manchester United la cessione di Zirkzee sarebbe possibile, partendo da un prestito ma inserendo un obbligo di riscatto, questo è quanto riferisce Sky.

