Nuovo infortunio per Milik: problema al polpaccio

Arrivati al cinque gennaio, Areknon è ancora rientrato ad allenarsi con il gruppo; ha saltato anche la Supercoppa Italiana e allungato ulteriormente i tempi per rivederlo in campo. Ma c'è di più perché secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, l'attaccante polacco avrebbe rimediato un altro problema fisico, questa volta al polpaccio.Lasi legge, è costretta a fare i conti con un nuovo infortunio di Milik, ko al polpaccio quando il rientro in gruppo sembrava avvicinarsi. Continua quindi il calvario del polacco, che è fuori da inizio giugno, quando si è infortunato al ginocchio e si è operato. Poi una seconda operazione in autunno, perché il problema non era stato superato. Mentre a dicembre Cristiano Giuntoli aveva parlato con fiducia delle condizioni di Milik, annunciando il suo ritorno in tempi non lunghi, nelle ultime dichiarazioni la posizione del dirigente è cambiata: "Si deve stare alla finestra visto l'infortunio di Milik", la risposta alla possibilità di aggiungere un attaccante.