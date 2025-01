Le condizioni di Francisco Conceicao dopo l'infortunio

Sospiro di sollievo per. I primi esami svolti questa mattina al J|Medical dopo il fastidio muscolare accusato nel riscaldamento pre Juventus-Milan hanno infatti escluso lesioni, evidenziando "solo" un sovraccarico al flessore della gamba destra. Le sue condizioni saranno da valutare giorno per giorno, ma la sua presenza per il derby di sabato contro ilL'esterno portoghese era stato scelto da Thiago Motta tra i titolari per la semifinale di Supercoppa Italiana, ma ha dovuto dare forfait proprio a pochi minuti dal fischio d'inizio, saltando dunque la sfida in famiglia contro il padre Sergio. Ora si attendono aggiornamenti nei prossimi giorni, per capire se potrà essere a disposizione per la stracittadina.





