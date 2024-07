Juventus, le cinque notizie di oggi venerdì 26 luglio 2024

Giornata chiave in casa Juventus con il primo test della squadra di Thiago Motta e, parallelamente, il mercato che procede spedito.Giornata molto importante per la Juventus, sia sul campo che nel calciomercato. Dopo aver definito la cessione di Dean Huijsen, tutto è pronto anche per il trasferimento di Matías Soulé alla Roma. Ora la Juventus può concentrarsi sui suoi due grandi obiettivi di mercato: Jean-Clair Todibo e Teun Koopmeiners.Sul campo, si sono visti i primi spunti dalla squadra di Thiago Motta durante l'amichevole contro il Norimberga. Nonostante la sconfitta, ci sono diversi aspetti che danno motivo di fiducia. La squadra ha mostrato segnali positivi e un buon livello di coesione. Inoltre, le parole dei protagonisti sono incoraggianti: Dusan Vlahovic, nonostante l'errore dal dischetto, ha motivato i compagni a lavorare ancora più duramente per farsi trovare pronti all'inizio della stagione. La Juventus sembra determinata a migliorare e a perseguire con decisione i suoi obiettivi, sia in campo che nelle trattative di mercato.