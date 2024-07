Huijsen saluta la Juventus: il messaggio

Huijsen al Bournemouth: le cifre

L'"ufficialità" arriva dal giocatore, che sui social ha pubblicato un lungo messaggio in cui saluta il club e i tifosi. Nella giornata di domani, il difensore svolgerà le visite mediche con il Bournemouth, sua prossima squadra.Huijsen ha salutato la Juventus e i tifosi bianconeri con una lunga lettera pubblicata sui social. Ecco le sue parole."Grazie Juve,Sono arrivato a sedici anni a Vinovo con il cuore pieno di speranza e di emozioneHo conosciuto un club grandioso e persone fantastiche che mi hanno aiutato nel mio percorso e che ringrazierò sempre per tutto quello che mi hanno trasmesso.Grazie a tutti i tifosi che hanno sempre creduto in me.ma la vostra passione e il vostro amore per questa maglia mi hanno comunque spinto a dare il massimo, sempre.Grazie per avermi accolto, sostenuto e per aver condiviso con me gioie e dolori. La Juventus resterà sempre una parte fondamentale del mio cuore e della mia vita.Questo non è un addio definitivo, ma un arrivederci. Continuerò a seguire e a tifare per voi, ovunque il mio percorso mi porterà.Con affetto e gratitudine,"Il difensore classe 2005 porterà nelle casse del club bianconero 18 milioni di euro complessivi, di cui 3 di bonus. E anche nel suo caso, come in quello di Matias Soulé, è stata inserita nell'operazione una percentuale sulla futura rivendita a favore della Juventus. Nella giornata di domani Huijsen svolgerà le visite mediche prima di diventare ufficialmente un nuovo giocatore del Bournemouth.