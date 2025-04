Conceicao-Tudor, il confronto e cosa gli ha spiegato l'allenatore

AFP via Getty Images

Il confronto diretto



Meno partite

Confronto diretto. Senza filtri, né intermediari.Franciscosa di avere ancora qualche carta da giocarsi per provare a ritagliarsi un futuro alla Juventus. Un futuro che, al netto dei cambiamenti di prospettiva e delle incertezze legate alla prossima guida tecnica, resta sospeso.L'esterno portoghese non partirà titolare nemmeno contro il Lecce: una non-notizia, ormai.Niente chiacchiere inutili, solo parole vere., non c’è stato bisogno di lunghi confronti:. Tudor lo ha spiegato in conferenza stampa, con franchezza: “Sono il più felice se mi fate cambiare idea, gliel’ho detto proprio così”. Un confronto diretto, necessario.Per sgomberare l’aria e soprattutto per chiudere definitivamente con un certo tipo di atteggiamento che, nel recente passato, aveva avvelenato lo spogliatoio. Tudor ha portato un nuovo equilibrio, e chi resta dovrà adeguarsi.Occasioni? Ce ne sono poche, effettivamente. Lo sfogo di, da solo, non basta per ribaltare le gerarchie. La sua adattabilità al sistema di Tudor resta tutta da dimostrare. Come contro il Genoa, il tecnico croato continuerà a puntare su uomini di fiducia, quelli che garantiscono stabilità e solidità. Ma il tempo stringe.Le partite sono sempre meno, le. E anche se il gruppo è quasi al completo, Chico sente di essere ai margini. Una sensazione difficile da ignorare, soprattutto per chi si era ambientato discretamente a Torino, almeno fino a quando non è stato messo da parte."Giocheranno tutti". Tudor lo dice, ma sa di non poter mantenere la promessa. Se la squadra risponderà come spera, l’ossatura è già definita: un trequartista di equilibrio come Koopmeiners o Nico Gonzalez, Yildiz alle spalle di Vlahovic o Kolo Muani. In questo schema, Conceição resta fuori. Anche perché Tudor aveva già pensato a Nico largo a destra durante quelle dieci ore in macchina passate a immaginare il suo primo impatto con la Juve. Le idee sono chiare, le scelte pure. A meno che il portoghese non riesca a fare l’unica cosa che davvero conta: fargli cambiare idea. Con i fatti.