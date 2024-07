Juve, i numeri di Soulè

. È fatta, il giovane attaccante argentino saluta lanell'ambito di un affare dacomplessivi, di cui 26 di parte fissa e 4 di bonus (la metà dei quali facilmente raggiungibili). Inserita nell'operazione anche una percentuale del 10% a favore dei bianconeri sulla futura rivendita.Il classe 2003, fortemente voluto in giallorosso da Daniele De Rossi e dai Friedkin che hanno alzato l'offerta fino a battere la concorrenza dei club esteri, ha collezionato 97 presenze in bianconero considerando anche Primavera e Next Gen, di cui 21 in prima squadra, dove non è riuscito a trovare una vera continuità. Ora, dopo una stagione positiva in prestito al Frosinone, lo attende una nuova esperienza nella Capitale, dove tra l'altro troverà i connazionali Paulo Dybala e Leandro Paredes.





