Mancini-Juventus: la situazione. Da chi può ripartire e il discorso sul futuro

Thiago Motta è ai titoli di coda



Mancini pronto a subentrare



Le prime mosse di Mancini

Ora, tutti gli astri sembrano allineati. Quella chiamata cheattendeva con un misto di trepidazione e consapevolezza è ormai imminente. Gli accordi c'erano già prima della sfida con la Fiorentina, si attendeva soltanto il via libera definitivo da parte della proprietà, impegnata su fronti più rilevanti. Ora il momento è arrivato: il club è pronto a muoversi e a seguire le indicazioni dell'area sportiva.Partiamo da chi, ancora per poco, occupa la panchina bianconera.: il suo destino appare segnato, indipendentemente dal risultato. Il tecnico paga la distanza creatasi con il gruppo e le difficoltà incontrate nella gestione della squadra lungo l’intera stagione, difficoltà che si sono acuite nelle ultime due partite, quando avrebbe potuto ribaltare il proprio destino. La tensione era già altissima prima della sfida con la Fiorentina, e il crollo contro i viola ha definitivamente fatto a pezzi la Juventus.A raccogliere i cocci, forse già dopo la partita di sabato, sarà con ogni probabilità. Il tecnico marchigiano ha già un accordo con la Juventus e non vede l’ora di approdare a Torino. Conosce il valore della rosa e ritiene che, normalizzando alcune scelte, la squadra possa ritrovare equilibrio e identità.: senza quel traguardo, la dirigenza potrebbe riconsiderare il progetto. Ed è proprio questo il nodo cruciale che il club ha valutato con attenzione: la scelta non doveva gravare eccessivamente sui conti né compromettere il futuro.Una volta ufficializzato l’incarico, Mancini avrà un solo obiettivo:Il primo passo sarà un confronto con i leader dello spogliatoio per analizzare le criticità interne. Su questo fronte, l’ex CT potrà contare su due figure chiave:, esploso sotto la sua guida nell’Europeo vinto nel 2021 e fortemente voluto dallo stesso Mancini in quel gruppo azzurro; e, suo capitano a Wembley, oggi non più in campo ma dirigente con una visione a 360 gradi su tutto ciò che accade alla Continassa. L'era Motta volge al termine, l'era Mancini è pronta a cominciare.