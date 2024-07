Norimberga-Juve, l’analisi







Finisce 3 a 0 per i padroni di casa il primo test stagionale della Juventus di, contro il. Di seguito l’analisi di Romeo

Tanti gli spunti dalla prima Juventus di Thiago Motta, scesa in campo questo pomeriggio contro il Norimberga. La partita ha evidenziato diverse situazioni interessanti: alcuni giocatori hanno impressionato e stanno lottando per un posto in prima squadra, cercando di scalare le gerarchie. Al contrario, altri sono apparsi evidentemente indietro dal punto di vista della condizione fisica, necessitando ancora di tempo per raggiungere la forma ottimale. Anche tra i giovani della Next Gen, alcuni hanno fatto una buona prestazione, mettendosi in luce e dimostrando di poter essere utili per il futuro della squadra. Tuttavia, la giornata di oggi non ha riguardato solo il campo, ma è stata anche rovente sul fronte mercato. Le trattative continuano a ritmo serrato, con la dirigenza impegnata a rinforzare la rosa per affrontare al meglio la nuova stagione. Thiago Motta avrà il compito di integrare i nuovi arrivati e trovare il giusto equilibrio per una Juventus competitiva.