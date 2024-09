Juventus, le cinque notizie di oggi domenica 15 settembre 2024

È il post partita, ma anche l’antivigilia della Champions League. Inizia un ciclo di ferro e in casaè una giornata chiave.Dopo il pari della Juventus contro l'Empoli, il dibattito si è acceso attorno alla prestazione di Dusan Vlahovic e i tifosi si dividono. La partita, però, non è stata l'unico argomento caldo in casa bianconera. Fuori dal campo, la giornata è stata segnata da un annuncio importante: la Juventus ha ufficializzato il ritorno di Giorgio Chiellini, stavolta nelle vesti di dirigente. L'ex capitano, amato dai tifosi, avrà un ruolo cruciale nella gestione sportiva del club, portando la sua esperienza e il suo carisma.A sorpresa, inoltre, è arrivata una svolta riguardo al futuro di Adrien Rabiot: il centrocampista ha trovato una nuova squadra, segnando così una nuova tappa nella sua carriera. Infine, uno sguardo già rivolto alla Champions League, i bianconeri si preparano ad affrontare il PSV, una sfida cruciale per il prosieguo della stagione.