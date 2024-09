Juve-Psv, la filosofia di Thiago Motta

Juve-Psv, la probabile formazione

La probabile formazione

Di Gregorio

Kalulu

Gatti

Bremer

Cambiaso

Locatelli

Thuram

Yildiz

Koopmeiners

Nico Gonzalez

Vlahovic

Prima vera accelerata della stagione, dopo lo stop per le Nazionali. Primo vero test per la Juventus che ha il primo blocco di partite ravvicinate: dopo, martedì sera lae ilper poi ospitare ilin campionato. Impossibile, quindi, soffermarsi a pensare a cosa non ha funzionato contro i toscani: l’obiettivo, adesso, è preparare al meglio la sfida di Champions League.Difficile fare previsioni su quella che sarà la formazione che Thiago Motta schiererà contro il PSV. Una cosa è certa, la filosofia dell’allenatore: nessuna previsione, nessun turnover programmato. Giocano gli undici che, negli allenamenti pre partita, dimostrano di stare meglio. Al di là di status, carta d’identità, ingaggio o altro.Qualche ipotesi di formazione, però, si può fare. A partire da quella che sembra essere la più semplice: tra i pali dovrebbe tornare Di Gregorio. Davanti a lui, da destra a sinistra: Kalulu, Gatti, Bremer e Cambiaso. L’ex Milan ha convinto, la difesa ha registrato un altro clean sheet, si può continuare così. In mezzo, invece, qualche cambio può esserci: Thuram sta bene e può tornare titolare, al fianco di un Locatelli in crescita. Fuori, dunque, un Douglas Luiz non ancora al meglio. Sulla trequarti, presente Koopmeiners, alla sua sinistra Yildiz e a destra… A destra si apre il ballottaggio: Thiago Motta punta forte su Nico Gonzalez, ma attenzione anche a Weah. Davanti i dubbi diminuiscono decisamente: tocca a Vlahovic , in cerca di riscatto.