Juventus, da Kean a Iling: il vivaio fa la differenza in Serie A

C’è un fattore da sottolineare nella giornata di Serie A. Ed è il fattore Next Gen , il vivaio della Juventus che scombina i piani e rimescola le carte nel massimo campionato. Le seconde squadre sono criticate e osteggiate da molti, nelle piazze di Serie C soprattutto; un progetto seguito da pochi, ma hanno un impatto nel calcio italiano e la giornata di campionato lo dimostra.C’è Samuel– qualcuno già ironizzava quando l’Aston Villa ha deciso di prestarlo -, che permette al Bologna di uscire con un punto da Como, grazie ad un sinistro a giro chirurgico. C’è Koniche di testa scombina i piani della Roma e regala il pari al Genoa. E poi c’è Moiseche a Firenze continua a segnare e sembra tornato sui suoi livelli. Giocatori che oggi si mettono in mostra sui campi della Serie A, che segnano e che fanno parlare di sé. Ma arrivano tutti dai campi di Vinovo, dal settore giovanile della Juventus. Ecco, non è un dettaglio da sottovalutare.