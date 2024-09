Rabiot Marsiglia, il comunicato

Rabiot Marsiglia, il punto

L’ha ufficialmente comunicato di aver trovato un principio d'accordo per l’arrivo di Adrien Rabiot . Il centrocampista francese, precedentemente in forza alla Juventus , è pronto a iniziare una nuova avventura con l’OM, uno dei club più prestigiosi della Ligue 1. La firma del contratto sarà soggetta al buon esito delle visite mediche, che si terranno nei prossimi giorni."L'Olympique de Marsiglia annuncia di aver raggiunto un accordo di principio con Adrien Rabiot per l'arrivo al club del centrocampista internazionale francese. Il giocatore firmerà con l'OM, a condizione che superi con successo la visita medica".Rabiot, che ha già una lunga carriera a livello internazionale con la nazionale francese e ha militato in club come il Paris Saint-Germain e la Juventus, rappresenta un importante rinforzo per il centrocampo del Marsiglia. L’OM spera che il giocatore possa contribuire con la sua esperienza e qualità tecniche a raggiungere gli obiettivi della stagione, inclusa una buona performance nelle competizioni europee. Accelerata improvvisa nelle ultime ore e affare dunque in chiusura: Adrien Rabiot sarà un nuovo giocatore del Marsiglia.