Rabiot, le parole della madre

Ci siamo, si delinea il futuro di Adrien. A riportarlo è Fabrizio Romano che racconta come l’ormai ex centrocampista della Juventus sia ad un passo dal ritorno in Francia, questa volta sponda Marsiglia. Secondo quanto riporta il giornalista, infatti, la trattativa tra le parti è in fase avanzata, vicina alla chiusura, magari già nelle prossime 48 ore.Non più tardi di ieri, la madre-agente Veronique aveva parlato del futuro di Adrien e della chiusura della Juventus : "Non c'è bisogno di chiudere la porta, tornare alla Juventus non era un'opzione presa in considerazione - le parole di Veronique Rabiot a L'Equipe -. Quando prendiamo decisioni, ce ne assumiamo la responsabilità".