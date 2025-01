Juventus, le notizie di oggi

Nel giorno dopo l'eliminazione dalla Supercoppa Italiana è tempo di analisi, riflessioni e anche primi bilanci, non definitivi ancora. Tanti i tempi che si intrecciano in casaDalle prestazioni individuali al rendimento complessivo della squadra da ormai troppo tempo non sufficiente.La Juventus è tornata oggi a Torino da Riyadh e da domani inizierà la preparazione verso il Derby con il Torino con l'obiettivo di reagire dalla deludente sconfitta con il Milan. In questi giorni sarà protagonista il mercato, inevitabilmente. Sia per ciò che riguarda le uscite (Danilo), sia per i diversi obiettivi in entrata (dalla difesa all'attacco). Qualche Juve che sorride c'è comunque e sono quelle dei più giovani