Joshua Zirkzee alla Juventus? Il punto

Laè alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo. Un nome che particolarmente scalda l'ambiente bianconero è quello di Joshuache al Manchester United sta decisamente faticando, al punto da essere inserito dai tifosi dei Red Devils come il settimo peggiori attaccante di sempre. Non facile quindi il percorso di Joshua che per ritrovarsi tornerebbe volentieri dal suo mentore Thiago Motta.Come riferisce oggi Tuttosport continuano i contatti tra Kia Joorabchian agente di Zirkzee e la Juventus. Al momento lo scoglio è il Manchester United, il club infatti ha chiarito di voler inserire un obbligo di riscatto nell'eventuale trasferimento di Zirkzee cosi da cederlo "definitivamente". Soluzione che la Juventus al momento non prende in considerazione. La strada è lunga ma i contatti proseguono.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui