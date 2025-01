"Voglio vincere, per questo ho scelto questa professione.Sono tranquillo e convinto della forza che abbiamo, sia individuale che collettiva". Fermi tutti, fermi tutti. Davvero qualcuno allaha detto che vincere non è un'ossessione? Già, è stato. Proprio l'allenatore della squadra, colui che alla vigilia di una partita importante come una semifinale di contro il Milan ha messo in secondo piano quell'obiettivo che dal 1897 a oggi (o all'altro ieri?) ha segnato indelebilmente la storia della Vecchia Signora:, e che quindi va ricercata con tutte le forze "fino alla fine", come se da ogni partita dipendesse una stagione intera.Ed è proprio così, allora, che si spiega la sconfitta dei bianconeri contro il Milan. Perché la Juventus, ancora una volta, si è fatta trascinare dalla paura di perdere, più che dalla voglia di vincere. Perché Thiago Motta ha sostituito- che è sempre tanto discusso, che ha giocato un'altra partita opaca, ma che comunque rimane l'unico centravanti a disposizione - mandando in campo a gara ancora aperta Andrea Cambiaso, peraltro incomprensibilmente escluso dall'undici titolare. E perché lo stesso allenatore ha lasciato ancora in panchina, il talento più luminoso di questa Juve, e ha tenuto in campo per 90 minuti Teun Koopmeiners, non esattamente brillante in questo periodo.Nessuno ha la bacchetta magica, e nessuno alla Continassa sembra avere la ricetta giusta per ritrovare presto una squadra vincente.Sarà che forse il motto di bonipertiana memoria non è ancora ben impresso sulla sua, di pelle.





