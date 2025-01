Finisce qui il "sogno" Supercoppa. E finisce in una maniera clamorosa, dopo una partita praticamente vinta. E' stata laa rimettere in piedi il Milan, subendo prima il pari e poi il 2-1 definitivo. L'autorete di Gatti, arrivata dopo il rigore di Pulisic e ancor prima la rete di Yildiz, è l'emblema. L'esempio perfetto. Di come il grande zampino ce l'abbia messo proprio la stessa Juve.Si chiama "autosabotaggio" ed è un aspetto molto comune delle squadre giovani. Finisce qui il "sogno" Supercoppa. E meritatamente. Non per come sia stata giocata la partita, ma perché certe occasioni non meritano di essere sfruttate con l'atteggiamento sbagliato.