Juventus Primavera-Inter, le pagelle

Termina con una bella vittoria in rimonta il primo match della Juventus Primavera di Francesco Magnanelli. Dopo il vantaggio iniziale dei nerazzurri con Quieto, nel secondo tempo arriva il raddoppio di Spinaccè. Proprio in quel momento però si accende, che in appena due minuti segna una doppietta che galvanizza la Juve, più aggressiva degli ospiti. Passano 11 minuti e ci pensaa completare la rimonta con un gran sinistro a giro. La Juventus si portascavalcando proprio l'Inter, e sale al quinto posto a pari merito con. Il prossimo impegno vedrà i bianconeri in trasferta contro laper gli ottavi di finale di Coppa Italia, e 3 giorni dopo saranno ancora i biancocelesti gli avversari per i ragazzi di Magnanelli, questa volta in campionato.Sui gol può poco o nulla, per il resto rimane attento soprattutto sui tentativi da fuori.Meno brillante del solito, qualche piccola sbavatura ma mai errori gravi. Si propone più spesso davanti andando a riempire anche l'area e dialoga bene con Florea.Lo spagnolo è il leader della difesa: sempre attento in copertura e bravo a impostare. Da menzionare anche la personalità: guida la squadra da dietro con carattere.Un buon lavoro difensivo insieme a Martinez, aiuta soprattutto sulle prime palle di testa.Solito lavoro sulla sinistra in copertura e in avanti, gioca molto insieme a Biliboc e ha grinta da vendere: c'è un motivo se è il capitano.Completa la rimonta dei bianconeri con un gol semplicemente meraviglioso. Si accende soprattutto nel secondo tempo, e quando lo fa porta qualità ai bianconeri.Una partita buona, aiuta più in fase di copertura senza grossi errori.Più coinvolto nel gioco rispetto a Boufandar, sale spesso per aiutare i compagni in avanti e gioca diversi palloni importanti.Continua la crescita del numero 17: i bianconeri giocano molto sulla sinistra, e le sue discese sono fondamentali: nasce da lui il terzo gol. Dall'84'Il protagonista della reazione bianconera: si accende dopo un momento di difficoltà e cambia la partita con due gol e giocate decisive. Fondamentale. Dal 90'Più in difficoltà rispetto al solito, ma rimane comunque pericoloso con due occasioni dalla distanza. Esce per crampi. Dal 67'Entra bene, è spesso nel vivo del gioco in attacco e porta freschezza insieme a Vacca.La Juve gioca un buon primo tempo, prendendo gol nel suo momento migliore, e quando sembra soffrire dopo il raddoppio reagisce con grande personalità. La rimonta è segno di carattere: i bianconeri hanno letteralmente cambiato la partita.