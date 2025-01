Thiago Motta, il punto sul futuro

Il canovaccio è dei più classici nel mondo del calcio. I risultati non arrivano e quindi ecco le voci che vedono traballare la posizione dell’allenatore. Voci che diventano ancora più insistenti quando si parla della panchina della Juventus , soprattutto dopo una sconfitta bruciante come quella di ieri sera contro il. E poco importa, nulla importa, se ci si trovi all’inizio di un progetto, a 6 mesi circa dall’insediamento di Thiago Motta : non c’era più riposo, adesso non c’è più tempo. Almeno, questo è quello che viaggia insieme a quelle voci incontrollate di cui prima.In realtà, però, la Juventus non vede scorrere gli ultimi granelli di sabbia nella clessidra che segna il tempo di Thiago Motta in bianconero. Non sarà certo la sconfitta contro il Milan, per quanto scottante sia, a cambiare la posizione del club. La fiducia nei confronti dell’allenatore è ancora piena e l’intenzione di dare tempo – e risorse nuove, con il mercato di gennaio -, all’allenatore. L’orizzonte è triennale: tutto può succedere in tre anni; ma nessun bilancio affrettato dopo soli 6 mesi.