Juve Next Gen - Casertana, le pagelle

Daffara 6.5 – Almeno una parata decisiva non manca mai

– Almeno una parata decisiva non manca mai Mulazzi 6.5 – Ha ritrovato fiducia e si vede

– Ha ritrovato fiducia e si vede Gil Puche 6 – Qualche sbavatura, ma la prestazione è buona

– Qualche sbavatura, ma la prestazione è buona Scaglia 6.5 – “Di qui non si passa”: il messaggio è chiaro dai primi minuti

– “Di qui non si passa”: il messaggio è chiaro dai primi minuti Puczka 6.5 – Un diesel, sale di ritmo con il passare del tempo. Nel finale l’assist decisivo per Guerra

– Un diesel, sale di ritmo con il passare del tempo. Nel finale l’assist decisivo per Guerra Faticanti 7 – E’ il cervello della squadra di Brambilla, oggi è padrone del centrocampo

– E’ il cervello della squadra di Brambilla, oggi è padrone del centrocampo Palumbo 6 – Si fa notare per un tiro dalla distanza e poco altro

– Si fa notare per un tiro dalla distanza e poco altro Dal 73’ Owusu 6 - Gamba e corsa per il finale

- Gamba e corsa per il finale Comenencia 6.5 – Inizio in sordina, poi ci mette qualità e corsa

– Inizio in sordina, poi ci mette qualità e corsa Macca 7 – La capacità di condurre palla con tecnica e passo permette alla Juve di spaccare la linea difensiva della Casertana

– La capacità di condurre palla con tecnica e passo permette alla Juve di spaccare la linea difensiva della Casertana Guerra 7.5 – La sua prestazione è ottima, il goal non sembra però voler arrivare. Poi la zampata finale: decisiva e meritata

– La sua prestazione è ottima, il goal non sembra però voler arrivare. Poi la zampata finale: decisiva e meritata Afena-Gyan 6 – fa e disfa, per la difesa avversaria è sempre un pericolo, ma deve essere più pulito tecnicamente

– fa e disfa, per la difesa avversaria è sempre un pericolo, ma deve essere più pulito tecnicamente All. Brambilla 7.5 – L’ennesima dimostrazione che la Juventus Next Gen ha completamente cambiato volto. Così si può risalire la classifica, intanto è fuori dalla zona playout.

Una zampata vincente da parte del calciatore più in forma, quello che più ha beneficiato del ritorno di Brambilla. Il calcio è anche storia di coppie vincenti, di affinità che trasformano le squadre e sembra questo il caso quando si parla del tecnico della Next Gen e di Simone Guerra che con il suo goal permette alla Juve di battere la Casertana. Ed è una vittoria che vale oro, che vale il sorpasso ai campani e l’uscita, in attesa delle altre, dalla zona play out.