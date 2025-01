Juve Next Gen-Casertana LIVE: la diretta

50' - Tiro a giro di Damian, Daffara vola a deviare sopra la traversa

47' - Bel cross di Comenencia, Guerra manca la deviazione sotto porta

46' - Inizia il secondo tempo

INTERVALLO

37' - Palla in mezzo di Guerra per Afena-Gyan che lisca il pallone e entra in contatto con Hontek. I bianconeri chiedono timidamente il rigore, la sensazione è che non ci sia. Ottima l'azione offensiva

32' - Palumbo con la specialità della casa: mancino dalla distanza, ma è centrale

22' - Mancino in area di Mulazzi, conclusione giusta ma centrale

13' Afena-Gyan brucia la difesa avversaria, ma il cross nel mezzo è deviato

6' - Guerra incrocia il macino, palla che esce a fil di palo

3' - Ci prova Mulazzi dalla distanza, palla ampiamente fuori

1' - Via al match!

Juve Next Gen-Casertana, le formazioni ufficiali

JUVENTUS (4-2-3-1)

Daffara;

Mulazzi,

Gil Puche,

Scaglia,

Puczka;

Faticanti,

Palumbo;

Comenencia,

Macca,

Guerra;

Afena-Gyan.

CASERTANA

Zanellati;

Hontek,

Heinz,

Carretta,

Damian,

Deli,

Collodel,

Paglino,

Falasca,

Gatti,

Vano.

Juve Next Gen-Casertana, dove vederla in tv e streaming

Partita: Juventus Next Gen-Casertana

Quando si gioca: sabato 4 gennaio, ore 15:00

In TV: Sky Sport

Streaming: NOW TV, Sky Go

Lasi prepara a tornare in campo dopo la pausa natalizia di due settimane. Durante le festività, la Serie C ha osservato uno stop, offrendo alle squadre l'opportunità di ricaricare le energie e pianificare al meglio l'inizio del nuovo anno. Per i bianconeri, questa sosta è giunta in un momento ideale: sotto la guida di Brambilla, la squadra ha mostrato un netto cambio di marcia, raccogliendo tre vittorie e due pareggi, tra cui il recente 3-3 contro il Cerignola. Ora, a Biella, la Juventus affronterà lacon l'obiettivo di dare continuità ai risultati positivi e allontanarsi dalla zona playout.La partita tra Juventus Next Gen e Casertana, valida per la 21ª giornata del Girone C di Serie C, sarà trasmessa in diretta televisiva su Sky Sport e in streaming su NOW e Sky Go. Il match si disputerà alle ore 15:00 presso lo stadio "Pozzo-La Marmora" di Biella.