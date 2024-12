Juventus, le notizie di oggi lunedì 30 dicembre 2024

È la giornata della svolta in casa Juventus e le notizie certo non mancano.Giornata di svolta in casa Juventus, con novità significative sia sul fronte delle uscite che su quello degli acquisti. Il club bianconero ha comunicato ufficialmente al capitano Danilo che non rientra più nei piani tecnici della società. Il difensore brasiliano, simbolo di leadership negli ultimi anni, lascerà il club già a gennaio per trovare una nuova destinazione. A sottolineare la decisione, la scelta di escluderlo anche dalla convocazione per la Supercoppa, un segnale chiaro della volontà della dirigenza di voltare pagina.Non solo cessioni: la Juventus ha lavorato intensamente anche sul mercato in entrata. Oggi sono stati avviati nuovi contatti per rinforzare la rosa, con particolare attenzione alla difesa. Tra i nomi in lista figurano giovani prospetti e giocatori di esperienza, in linea con la strategia di costruire una squadra competitiva e sostenibile per il futuro.