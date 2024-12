Danilo-Juventus: parti più distanti

Ci siamo. Sta per succedere davvero. E dopo settimane a prepararsi, comunque un effetto lo fa. Sarà addio tra lae già nei prossimi giorni, se non nelle prossime ore. Dopo le voci sulla mancata convocazione per la Supercoppa, il brasiliano è pronto a dare in eredità la fascia da capitano: non c'è più margine per ricomporre, del resto la stessaaveva chiarito al giocatore le intenzioni per il mercato di gennaio. Confermate.E allora, resta da capire cos'accadrà in queste ore che separano il vecchio dal nuovo anno, e successivamente il nuovo anno dall'inizio del mercato, datato 2 gennaio. Difficilmente sarà trovata una quadra entro Capodanno, ma l'ambizione dellaè risolvere la grananei primissimi giorni del 2025.Il Napoli resta la squadra più vicina, sebbene la distanza tra i due club sia rimasta intatta: gli azzurri lo vorrebbero difatti gratis, mentre dai bianconeri è partita la richiesta di indennizzo. Anche del Milan si è vociferato, quantomeno come parziale contropartita perComunque, a prescindere dalla destinazione, la partenza è confermata. Danilo e la Juventus sono sempre più lontani, e ormai è solo questione di tempo. Che scorre. E che spezza la storia del capitano con il bianconero.