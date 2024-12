La decisione su Danilo

Fuori da tutto, e fuori soprattutto dalla "sua" Juventus.è stato messo alla porta per una decisione condivisa: l'esterno bianconero non sarà sull'aereo che porterà la squadra a Ryadh, in Arabia Saudita per la Supercoppa italiana.Ed è stata una decisione forte, quella dei bianconeri. Ma non inaspettata: era nell'aria da giorni la possibilità che il brasiliano potesse essere estromesso a poche ore dal torneo,Confermate dunque le indiscrezioni dell'ultima ora. Come abbiamo raccontato in giornata, Danilo è sempre più vicino all'addio a gennaio, e a contenderselo è principalmente il Napoli in questa prima parte di mercato. Gli azzurri vorrebbero il giocatore a titolo gratuito, considerati gli ultimi mesi di contratto con i bianconeri.Si è parlato anche di Milan e di soluzioni all'estero, come l'Arabia. La volontà di Danilo è quella di restare in Europa per ancora un anno, arrivando così al Mondiale ancora dal calcio che conta.