L'offerta della Juventus per Antonio Silva

Larompe gli indugi e si muove concretamente per, difensore centrale in forza ale da tempo nel mirino di Cristiano Giuntoli. Secondo quanto riferito da Sky, i bianconeri hanno presentato la prima proposta ufficiale che però è stata rispedita al mittente da parte del club di Lisbona.I bianconeri hanno messo sul piatto, sempre secondo quanto riferito da Sky, una proposta strutturata sulla base di un prestito oneroso da 5 milioni di euro con opzione per il riscatto fissata a 30. Il Benfica, come detto, ha declinato la proposta di marca bianconera.





