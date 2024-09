Juventus, le cinque notizie di oggi martedì 3 settembre 2024

La giornata di martedì 3 settembre lascia in eredità importanti novità in casa Juventus: dal mercato alla Champions League.Terminato il mercato in entrata, la Juventus ha perfezionato le operazioni anche in uscita ufficializzando la cessione di Tiago Djalò al Porto. Il difensore lusitano, che sembrava destinato inizialmente alla Roma, ha visto sfumare il suo passaggi in giallorosso, ma a distanza di pochi giorni è stato il club portoghese a risolvere l'impasse assicurandosi il calciatore ex Lille quantomeno fino al termine della stagione 2024/25.Giornata estremamente importante anche per quanto riguarda la Champions League: il club bianconero ha infatti presentato in via ufficiale la lista dei calciatori registrati, e quindi disponibili, per disputare le gare della massima rassegna continentale.





