Tiago Djaló al Porto: il comunicato della Juventus

Ora è ufficiale: Tiagosi traferisce alin prestito. Il comunicato della Juventus:Tiago Djaló giocherà la stagione 2024/2025 con la maglia del Porto.È infatti ufficiale il suo passaggio al club lusitano fino al termine di questa annata: Djaló si trasferisce in Portogallo con la formula del prestito secco fino al 30 giugno 2025.Arrivato alla Juventus lo scorso gennaio dal LOSC Lille – con cui ha conquistato un titolo in Ligue 1 e una Supercoppa francese –, dopo essere cresciuto calcisticamente proprio in Portogallo prima di approdare nella Primavera del Milan e successivamente, appunto, in Francia, Tiago ha fatto il suo esordio in bianconero nella sfida disputata all’Allianz Stadium lo scorso maggio contro il Monza subentrando nella ripresa.Adesso una nuova avventura: in bocca al lupo Tiago!





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui