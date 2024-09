La situazione di Kostic

La notizia di oggi in casaè indubbiamente l'inserimento dinella lista Champions . Che no, non equivale a un reintegro in rosa del brasiliano, il quale è sempre considerato fuori dal progetto tecnico con la speranza che possa trovare una sistemazione a breve in uno dei Paesi dove il calciomercato è ancora aperto. E lo stesso discorso vale per, che però non è nemmeno rimasto nell'elenco dei giocatori disponibili per la competizione europea.Cosa succede con lui? Al momento sostanzialmente… nulla. Nel senso che non si sono registrate grandi novità nelle ultime ore, ma l'esterno serbo potrebbe partire nei prossimi giorni, in direzione Turchia, dove acquisti e cessioni possono essere perfezionati fino al 13 settembre. Questa, di fatto, l'unica pista rimasta aperta per lui, con il suo entourage al lavoro con. Da capire se il suo trasferimento andrà in porto, con la Juve che così ridurrebbe a una sola unità - il già citato Arthur - la lista degli esuberi, lunghissima fino a sole poche settimane fa.





