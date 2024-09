Arthur presente nella lista della Champions League: resta alla Juve?

C'era attesa per capire come la Juventus si sarebbe comportata conper quanto riguarda la lista dei giocatori da inserire per la prima fase della. E un po' a sorpresa, il club bianconero ha scelto di mettere dentro il centrocampista brasiliano, a differenza di Kostic, che è stato escluso. Ma cosa c'è dietro questa decisione? QUI LA LISTA COMPLETA. né dal club, che fin da subito infatti aveva comunicato al ragazzo e all'entourage che non rientrava nei progetti. Arthur infatti non è mai stato convocato; né in amichevole né nelle prime partite di campionato, in attesa di una soluzione per cederlo. Fino ad ora però ci sono stati solo timidi sondaggi, prima in Serie A e poi anche dall'estero. Nessuna trattativa avanzata. Essendosi spazio nella lista, la Juve ha deciso di inserirlo con la speranza comunque di trovare una destinazione lontano da Torino nei prossimi giorni o nella peggiore delle ipotesi a gennaio.