Lista Champions Juventus: i giocatori, c'è Arthur

1 PERIN

3 BREMER

4 GATTI

5 LOCATELLI

6 DANILO

7 CONCEICAO

8 KOOPMEINERS

9 VLAHOVIC

11 NICO GONZALEZ

14 MILIK

15 KALULU

16 MCKENNIE

17 ADZIC

18 ARTHUR

19 THURAM

21 FAGIOLI

22 WEAH

23 PINSOGLIO

26 DOUGLAS LUIZ

27 CAMBIASO

29 DI GREGORIO

32 CABAL

10 YILDIZ

36 ANGHELE'

37 SAVONA

38 DAFFARA

40 ROUHI

51 MBANGULA

Laha comunicato la lista dei giocatori per la Champions League nella stagione 2024-2025, che inizierà il 17 settembre con la gara casalinga contro il PSV Endovhen. C'era attesa per capire le decisioni su alcuni giocatori, in particolareal centro di dinamiche di mercato. Il centrocampista brasiliano è presente nella lista mentre Kostic no. Di seguito tutto l'elenco dei bianconeri che saranno a disposizione di Thiago Motta per la prima fase della Champions League.Ecco la lista dei giocatori inseriti dalla Juventus per la Champions League.LISTA ALISTA B