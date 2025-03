Juventus, tutti sotto esame ma il mercato un po' di più. I 3 casi spinosi per il futuro

AFP via Getty Images

Chi rischia un posto alla Juventus



Gli ultimi arrivati



Un caso particolare: Douglas Luiz

Non ci sono più alibi, è tempo di cambiare rotta. La Juventus, in ogni sua componente, si è affidata alla gestione di Igor Tudor : ai suoi metodi, alle sue idee, ai suoi obiettivi. I prossimi due mesi e mezzo saranno decisivi per distinguere chi è stato frenato da incomprensioni tattiche o caratteriali e chi, invece, semplicemente non è all’altezza del club. In questo senso, il messaggio è chiaro: per molti, è un vero e proprio ultimatum. Chi vuole garantirsi un futuro in bianconero dovrà dimostrarlo ora, senza più margini di errore.Se le scelte di Tudor iniziano a delinearsi –al centro del progetto, il ritorno stabile diil destino diancora da decifrare – resta da capire chi si sta giocando non solo la stagione, ma il proprio posto nella Juventus del futuro. Un nome su tutti? Westone il suo rinnovo, ancora in bilico.Più di ogni altra cosa, però, è il mercato di Cristianoa essere sotto la lente d’ingrandimento. Gli ultimi acquisti, finora, hanno inciso poco. Teunappare come l’unico con buone possibilità di restare: all’interno della Continassa c’è la convinzione che l’olandese abbia carattere e soluzioni tecniche in grado di fare la differenza. Sarà valutato con attenzione. Diverso il discorso per: l’investimento su di lui è stato significativo, ma il suo rendimento finora deludente apre scenari di mercato imprevedibili. Il rischio è che la sua avventura bianconera finisca prima del previsto.Nel frattempo, occhi puntati sulle condizioni di. Il brasiliano, salvo nuovi intoppi, dovrebbe tornare a disposizione per la sfida contro il Genoa, dove sarà valutato attentamente da Tudor. A differenza di altri compagni, il suo futuro potrebbe non dipendere solo dalla Juventus: il suo valore di mercato resta alto, specie in Premier League, dove il centrocampista è ancora molto apprezzato. Un’annata complicata non cancella un passato di livello internazionale, e per lui le porte del mercato potrebbero restare sempre aperte.