Perché Bremer non viene convocato dal Brasile?

La concorrenza

I numeri di Bremer con la nazionale



Danilo convocato col Brasile

Una scelta che non segue evidentemente le ragioni di campo visto che il primo è sceso in campo per soli cinque minuti nelle prime tre gare stagionali mentre Bremer ha fin qui giocato tutti i minuti a disposizione e lo ha fatto sempre convincendo.ha deciso di lasciare a casa l'ex Torino. Non sorprende visto che non è certo la prima volta che succede ma lascia molte perplessità considerando il rendimento del giocatore.Se fino a pochi mesi fa si poteva parlare di questioni tattiche e disabitudine per Bremer ad essere schierato in una difesa a quattro, considerando che sia al Torino che alla Juventus ha quasi sempre giocato in una linea composta da tre giocatori, adesso non è più cosìi. Stesso "modulo" con cui gioca il Brasile. Ecco perché dietro la non convocazione c'è evidentemente una scelta solamente di natura tecnica. In poche parole, gli vengono preferiti altri giocatori. Ma chi?Guardando alle ultime convocazioni, Dorival Junior ha chiamato quattro difensori centrali:. Nonostante le ottime prestazioni con la Juve, Bremer parte dietro nelle gerarchie. E anche quando è stato convocato, come per la Copa America di quest'estate, non è mai stato preso veramente in considerazione. Zero minuti in campo.La storia tra Bremer e la nazionale brasiliana non è mai decollata. In totale il centrale della Juventus ha cinque presenze con la maglia verdeoro. Due nei Mondiali del 2022. L'ultima gara in cui ha giocato risale al nove giugno 2024, contro il Messico, ma era solo un'amichevole mentre in partite ufficiali bisogna tornare addirittura alla Coppa del Mondo del 2022.Ci sarà comunque un giocatore della Juventus a rappresentare i colori bianconeri nella nazionale brasiliana. Danilo, che può così trovare un po' di positività dopo le tre panchine consecutive in campionato. Ecco, nonostante i soli 5 minuti fin qui in stagione, Danilo è stato chiamato da Dorival Junior. E nella scelta c'è tanto della "storia" del giocatore, da anni presente nella rosa della nazionale. Questione di leadership e si, in parte anche di una concorrenza non particolarmente agguerrita nel suo ruolo.