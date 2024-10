Una giornata ricca di novità in casa Juventus, qualcuna migliore e qualcuna che suscita invece preoccupazione. Ancora tiene banco in casa bianconera la situazione legata al centrocampista Paul Pogba che sconterà la sua squalifica per doping a marzo, della situazione ne ha parlato anche sul nostro canale YouTube Alessio Tacchinardi. Chi si ferma e rischia di essere costretto a saltare la sfida contro la Lazio per infortunio invece è il centrocampista Nicolò Fagioli. I bianconeri intanto alla Continassa continuano ad allenarsi preparando la sfida contro la Lazio in programma sabato sera alle ore 20.45 all'Allianz Stadium. Clicca su "vai alla gallery" per leggere le cinque notizie della giornata.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui