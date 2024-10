Fagioli a rischio per Juventus-Lazio: le sue condizioni

Non si fermano i problemi in casaper quanto riguarda gli infortuni e la lista degli indisponibili potrebbe allungarsi ancora.infatti è rientrato dalla nazionale con un colpo subito che lo mette in forte dubbio per la sfida contro la Lazio come riportato da Gazzetta.it.già non potrà contare su Mckennie, Nico Gonzalez, Koopmeiners e Conceicao.Fagioli è alle prese con una botta rimediata in nazionale durante un allenamento. Nulla di grave ma, si legge, il dolore lo sta tenendo fermo in questi giorni e potrebbe non consentirgli di scendere in campo alla ripresa del campionato: sarebbe poi da verificare la disponibilità nel successivo match di Champions League con lo Stoccarda.



Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui