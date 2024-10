Pogba rimane alla Juventus? Il commento di Romeo Agresti

Le interviste di Paul Pogba hanno fatto discutere nell'ambiente bianconero scatenando reazioni contrastanti tra i tifosi dellaInevitabile che sia così dopo i messaggi che il giocatore ha mandato al club e alla piazza. Il francese ha dichiarato di voler rimanere alla Juventus cercando di convincere Thiago Motta a puntare su di lui una volta che terminerà la squalifica.Della situazione ha parlato Romeo Agresti: " Questa intervista non è stata autorizzata dalla Juventus, siamo all'ennesimo punto di non ritorno. La Juve viene prima di qualsiasi giocatore;"Se qualcuno mi dovesse chiedere se è cambiato qualcosa dico no,visto che è legato fino al 2026"."Non dimentichiamoci che a marzo avrà alle spalle due stagioni e mezza di inattività che si sommano all'ultima stagione al Manchester United che in termini di affidabilità atletica era stata disastrosa".