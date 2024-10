Pogba, l'intervista non era autorizzata dalla Juve

Paul Pogba è tornato a parlare del suo futuro in un'intervista a La Gazzetta dello Sport, oltre ad aver rilasciato alcune dichiarazioni a SkySport News. Il francese ha commentato il periodo della squalifica e della reazione dopo la riduzione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, però, il centrocampista ha convocato a Parigi alcuni media e giornalistiIl club bianconero, secondo Tuttosport, non aveva datoper le interviste, e tantomeno era a conoscenza di quest'ultima. Nel corso della lunga chiacchierata Pogba ha anche affermato di voler rimanere alla Juve, dicendo di essere disposto a rinunciare a dei soldi per continuare a giocare con la maglia bianconera. Il futuro del francese, tuttavia, sembra essere sempre più lontano da Torino





