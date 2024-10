Douglas Luiz Juve, cosa filtra

Juve Lazio, le scelte di formazione

La Juventus si prepara per la prossima importante sfida contro la, in programma sabato 19 ottobre all'Allianz Stadium. La squadra, sotto la guida di Thiago Motta , continua a lavorare duramente presso il centro sportivo della Continassa, affinando la tattica e la condizione fisica per affrontare al meglio i biancocelesti in una partita che si preannuncia cruciale per la corsa ai vertici della classifica.Uno dei protagonisti degli ultimi allenamenti è stato Douglas Luiz, che ha ben impressionato per la sua forma e intensità. Il centrocampista brasiliano, arrivato alla Juventus durante l'ultimo mercato estivo, sta dimostrando di essere pronto per un ruolo di primo piano nella formazione bianconera. Secondo quanto ha raccontato Romeo Agresti in diretta sul canale YouTube de ilBiancoNero , Luiz ha lavorato molto bene negli ultimi giorni, mettendosi in luce per il dinamismo e la qualità nelle giocate.Thiago Motta sta valutando di inserirlo nella formazione titolare per la partita contro la Lazio, consapevole del suo contributo in fase di recupero palla e nell'impostazione del gioco. La sua presenza potrebbe dare maggiore equilibrio al centrocampo juventino, offrendo un'importante opzione tattica in un match di grande importanza per il prosieguo della stagione.