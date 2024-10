Adzic Juve, la possibile scelta a sorpresa

Si aggiunge anche Nicolò Fagioli all’ormai lunga lista di calciatori tra il bilico e la certezza della Juventus contro la Lazio. Per quanto riguarda il centrocampista italiano, sarà corsa contro il tempo e monitoraggio quotidiano per capire se la contusione potrà essere smaltita: una corsa che però, al momento, ha come traguardo la lista dei convocati, più che la titolarità.Si restringe enormemente la possibilità di scelta dia centrocampo, per la partita contro la Lazio. Viaggiano verso un posto da titolari gli ultimi rimasti:che potrebbe occupare il posto sulla trequarti. Ma attenzione alle scelte a sorpresa.è abile e arruolabile, da giorni lavora con il gruppo e continua a impressionare positivamente l’allenatore e lo staff tecnico.ha già abituato alle sorprese e per questo pensare adtitolare non è certo utopia.