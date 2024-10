Juventus, le cinque notizie di oggi martedì 15 ottobre 2024

Un occhio al campo e l’altro al JMedical, mentre la Juventus si avvicina al ritorno in campo dopo la sosta nazionali.Giornata significativa al JMedical, dove stamattina si è svolta una sfilata di calciatori della Juventus per sottoporsi a visite di routine. Tra i volti più attesi, spicca quello di Weston McKennie, tornato dal ritiro della nazionale statunitense con un problema muscolare che preoccupava lo staff tecnico. Il tema degli infortuni si sta rivelando un fattore ricorrente durante questa pausa per le nazionali, e in vista della prossima partita contro la Lazio, Thiago Motta dovrà riflettere attentamente su chi schierare nella trequarti offensiva.Nel contempo, l’attenzione rimane alta sui calciatori bianconeri che stanno attualmente giocando con le loro selezioni nazionali. Le loro prestazioni e condizioni fisiche influenzeranno non solo il morale della squadra, ma anche le scelte strategiche per affrontare l’importante sfida contro la Lazio. La Juventus è determinata a recuperare punti preziosi in classifica, rendendo cruciale ogni decisione in questo periodo delicato.