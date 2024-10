Juventus-Lazio, chi gioca al posto di Koopmeiners? Le opzioni



Douglas Luiz trequartista: l'idea

Esordio per Adzic?

Se l'assenza di Weston Mckennie perè una novità delle ultime ore, non è certo una sorpresa che T. L'olandese è alle prese con il problema alla costola che non gli permetterà di esserci alla ripresa del campionato. Ecco perché il tecnico sta valutando diverse opzioni per sostituire Koopmeiners alle spalle di Dusan Vlahovic.Prima dell'arrivo di Koop, a supposto di Vlahovic c'era stato, titolare in quella posizione sia con il Como che con il Verona. E il classe 2005 sarebbe l'idea più "naturale" per sopperire all'assenza dell'olandese. Nella passata stagione, quando ha giocato a stretto contatto con il centravanti serbo, ha dato risposte positive e la "coppia" ha funzionato. Una posizione più centrale potrebbe permettere ad Yildiz di essere anche più pericoloso in zona goal. Uno scenario in cui però si aprirebbe un "vuoto" sulla sinistra, csenza alternative in panchina. Motivo per cui questa non è l'unica opzione sul tavolo.Thiago Motta potrebbe optare anche per "adattare" qualche centrocampista. Non Mckennie, che appunto non ci sarà. Macon l'obiettivo di esaltarne le qualità tecniche e la visione di gioco negli ultimi trenta metri. Sarebbe una versione della Juventus meno offensiva ma in cui il talento non mancherebbe, anzi.che Motta fin qui ha utilizzato da regista basso. Dipenderà poi anche dal "modulo" o meglio da come i giocatori lo interpreteranno. Non è da scartare l'idea di un 4-1-4-1, con in questo caso due centrocampisti a poter di volta in volta andare ad occupare quello spazio occupato solitamente da Koopmeiners. Come sappiamo, nelle squadre di Thiago Motta non esistono ruoli e posizioni fisse.La sorpresa maggiore per sostituire Koopmeiners sarebbe puntare suNon perché il talento montenegrino non possa fare il "vice Koop", anzi; per caratteristiche può essere quello più adatto. Ma perché è reduce da un infortunio e soprattutto non ha ancora mia esordito. Per Adzic è stato un inizio complicato a causa dei problemi fisici e ora spera di riuscire finalmente a debuttare con la Juve, se non dall'inizio almeno a partita in corso. Lo spazio sicuramente c'è visti i tanti indisponibili.